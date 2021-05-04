В Карелии инспекторы поймали очередного пьяного автомобилиста

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что в руки инспекторов попался очередной автолюбитель, который сел за руль пьяным.

В Прионежском районе в СНТ «Авангард» инспекторы отстранили от управления автомобилем "Nissan " 53-летнего жителя Петрозаводска. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

Сообщается, что мужчина находился за рулем с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, как пьяный водитель попался инспекторам на безлюдной трассе в Карелии.