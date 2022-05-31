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В Карелии инвестиции в основной капитал достигли 15 миллиардов рублей

Новости. Общество
15:08, 06 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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В первом квартале 2022 года важный экономический показатель вырос в 1,6 раза.

При росте инвестиционных вложений в прошлом году на 21% в январе–марте 2022 года инвестиции в основной капитал составили почти 15 млрд рублей, что в 1,6 раза выше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.

«Это хороший задел на год. И в целом, а это подтвердит любой компетентный экономист, показатель инвестиционного климата является главным в оценке перспектив развития экономики», — прокомментировал информацию Минэкономразвития Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Также, по данным профильного ведомства, в малом бизнесе инвестиции выросли более чем в 2 раза (в сопоставимых ценах) и достигли почти 3 млрд. рублей.

Крупные и средние предприятия за январь–март текущего года инвестировали в основной капитал 11,9 млрд рублей — 147,4% к аналогичному периоду 2021 года, из них:

• в промышленное производство — 7,7 млрд. рублей — в 1,7 раза,

• сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство — 1,4 млрд. руб. — в 1,9 раза,

• торговлю — 0,9 млрд рублей, в 6,1 раза.

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