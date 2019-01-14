В Карелии ищут мужчину и женщину, которые совершили преступления и сбежали

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Всех, кто обладает сведениями о местонахождении этих людей, просят сообщать в полицию, сказали в МВД Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от мирового суда Петрозаводска Василий И. 1984 года рождения, обвиняемый в неуплате алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Также разыскивается Ирина Д., подозреваемая в растрате денег с использованием служебного положения.
Девушка 1990 года рождения является уроженкой поселка Кестеньга Лоухского района.
Полиция просит всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемых, сообщать по телефонам в Петрозаводске: +7-911-401-83-56, 8(8142) 73-98-12, 755-000 или 02 (с мобильного 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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