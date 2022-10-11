В Карелии ищут незаконных охотников за новогодними елками

Инспекторы лесничеств и полицейские выходят в рейды, чтобы в преддверии Нового года наказать черных лесорубов, сообщили в Минприроды Карелии.

В Карелии проходят ежегодные рейды по патрулированию лесов, чтобы пресечь незаконную рубку деревьев к Новому году.





© Правительство Карелии



Минприроды Карелии напоминает, что за незаконную рубку новогодних елей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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За одно дерево физическому лицу придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностному лицу от 20 до 50 тысяч рублей, юридическому лицу от 200 до 500 тысяч. Если ущерб лесному фонду превысит пять тысяч рублей, то наступает уголовная ответственность.Минприроды дополнительно сообщает, что за покупку, хранение, перевозку или сбыт незаконно заготовленной древесины предусмотрен штраф: для физических лиц в размере пяти тысяч рублей; для должностных лиц ˗ 50 тысяч, для юридических лиц ˗ от 400 до 700 тысяч рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность.О незаконной рубке елей можно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны Карелии 8 (814-2) 55-55-80.