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В Карелии ищут нового главу администрации района вместо умершего Прокопьева

Новости. Общество
08:05, 26 Февраля 2020
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова
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В республике назначен конкурс на должность главы администрации Олонецкого района, которую ранее занимал Сергей Прокопьев.

Депутаты Совета Олонецкого района приняли решение о назначении конкурса на должность главы администрации Олонецкого района. Об этом сообщает районный паблик. 

С 4 марта начнется прием документов от кандидатов. Затем их ждут тестирование и индивидуальное собеседование. 15 апреля на районной сессии состоится утверждение главы администрации района, говорится в сообщении.

Пост главы администрации Олонецкого района с 2013 года занимал Сергей Прокопьев. Второго февраля этого года он скоропостижно скончался.

Незадолго до смерти Прокопьев стал героем скандала. Депутат Нина Щербакова обвинила главу Олонецкого района в том, что он назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных. Прокопьев потребовал возбудить против нее уголовное дело. Он посчитал, что Щербакова оклеветала его в СМИ и Интернете.

После смерти чиновника администрация Олонецкого района Карелии решила отозвать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату Щербаковой.

Исполняющим обязанности главы администрации Олонецкого района после смерти Сергея Прокопьева был назначен Вадим Мурый.

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