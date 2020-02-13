Администрация Олонецкого района Карелии отозвала иск к депутату Нине Щербаковой

Суд прекратит процесс по скандалу вокруг бывшего главы районной администрации Сергея Прокопьева, назвавшего местных жителей "социальными паразитами".

Администрация Олонецкого национального района Карелии решила отозвать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату городского совета Олонца Нине Щербаковой, которая обвинила бывшего главу районной администрации Сергея Прокопьева в том, что он назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных. Очередное заседание районного суда по рассмотрению этого иска назначено на 19 февраля.

Как сообщила "Столице на Онего" представитель ответчика Елена Пальцева, суд рассмотрит отзыв и, исходя из Гражданского процессуального кодекса, производство по иску будет прекращено. Причем, по словам Пальцевой, районная администрация не сможет повторно обратиться в суд с аналогичным иском.

Напомним, бывший глава администрации Олонецкого национального района Сергей Прокопьев стал в прошлом году героем всероссийского скандала – о высказываниях карельского чиновника рассказали многие федеральные телеканалы и сетевые издания. 2 февраля Прокопьев скоропостижно скончался.