В Карелии ищут подрядчика, готового за миллиард рублей отремонтировать участок дороги к границе с Финляндией

Для капремонта еще одного участка трассы А-137 в Карелии ищут подрядчика.

Для капитального ремонта участка федеральной трассы А-137 «Р-21 «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой» в Республике Карелия ищут подрядчика. Информация о проведении соответствующего открытого конкурса в электронной форме опубликована на портале Госзакупок, пишет «Доринфо».

Капремонт будущему подрядчику предстоит выполнить на участке дороги А-137 протяженностью 14 км — с 92-го км по 106-й км. Заказчик — ФКУ Упрдор «Кола», максимальная цена контракта составляет более 1,2 млрд рублей. Работы на объекте должны быть завершены 12 октября 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 февраля, победителя планируют определить 25 февраля.

Ранее, по информации издания, был выбран подрядчик для капитального ремонт участка дороги А-137 с 76-го по 92-й км: контракт заключен с АО «ВАД» на сумму 1,5 млрд рублей. Также напомним, что автомобильная дорога от трассы Р-21 «Кола» до государственной границы с Финляндией через Тикшу, Ледмозеро и Костомукшу в Карелии перешла в федеральную собственность в 2019 году.