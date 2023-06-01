В Карелии ищут собаку, чьи хозяева погибли в страшном ДТП

Собака породы Джек-Рассел-терьер успела выскочить из горящего автомобиля и пропала.

Родные погибших в страшном ДТП, которое 1 июня произошло недалеко от поселка Пушной в Беломорском районе, через соцсети ищут пропавшего питомца. Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», люди просят помочь найти собаку породы Джек-Рассел-терьер по кличке Сэм. Пес принадлежал жертвам аварии.

«Он чудом выжил, выбежал из машины после столкновения и убежал в неизвестном направлении по трассе. М-18. Надеемся, что он жив и его кто-то подобрал. Вдруг маленькое чудо случится, оно сейчас нам необходимо, так как мы переживаем страшное горе», - написали родственники погибших молодых ребят.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей собаке или видел ее, просят звонить по телефонам: 8 (911) 425-91-88 или 8 (921) 043-89-67.