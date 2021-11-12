В Карелии ищут волонтеров на Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022

Открыт набор волонтеров на Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в Минобразования и спорта Карелии, набор волонтеров проходит в рамках программы мобильности. В 2022 году состоится 67-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА. Победитель финала получит право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА 2021/2022 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2022, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023.

Финал пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Волонтеров будут привлекать с 16 по 30 мая.

Обязательные требования к волонтерам:

- возраст от 18 лет (на момент подачи заявки);

- гражданство РФ;

- английский язык на уровне upper-intermediate;

- заполнение заявки на портале;

- прохождение online-курса;

- возможность непрерывного участия в течение всего срока.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор по Программе, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.

Подать заявку можно по ссылке до 28 февраля.