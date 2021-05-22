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В Карелии ищут волонтеров с катерами для поиска тела утонувшего в Кончезеро рыбака

Новости. Общество
17:40, 23 Мая 2021
фото: © "Столица на Онего"

В районе берега Лучевого и острова Семеверстный в Кончезеро ведутся поиски тела рыбака, который утонул на глазах товарища.

Поисковый отряд «Доброспас» обратился за помощью к волонтерам с катерами, которые готовы выехать на оз. Кончезеро в районе берега Лучевого и острова Семеверстный (координаты 62.093705 34.091107) для поисков тела утонувшего рыбака.

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Как рассказал нашему изданию координатор поиска, в настоящее время известно конкретное место, где произошла трагедия, на дне озера найден катер с мотором, на котором вышли в озеро рыбаки. По словам добровольца, рыбак погиб на глазах товарища, которому удалось выплыть после того, как катер перевернулся. Однако тело до сих пор не найдено, хотя поисковики несколько раз прошлись по дну «кошками».

Волонтеров с катерами просят присоединиться к поисковой операции в понедельник 24 мая в 9:00. С координатором поиска можно связаться по тел.: +79114066487.

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