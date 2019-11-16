В Карелии исследуют трупы птиц, которые массово погибли в Сегеже

Специалисты государственного бюджетного учреждения Карелии "Центр ветеринарии и консультирования" проведут исследования птиц, которые массово погибли в городе Сегежа.

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сегежского муниципального района рекомендовала Центру ветеринарии и консультирования провести исследование патологического материала погибших птиц. Предварительные результаты исследования будут готовы к понедельнику (25.11.2019). На более обстоятельные исследования понадобится более продолжительное время - около 10 суток, сообщается на сайте местной администрации.

Управляющим компаниям и ТСЖ Сегежи поставлена задача: предоставить информацию о проводимых мероприятиях по дератизации придомовой территории с октября по ноябрь 2019 года. При выявлении погибших птиц на обслуживаемой территории организациям предписано предоставлять такую информацию в Сегежскую ветеринарную станцию и в адрес районной администрации.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты меры для нормализации ситуации. Роспотребнадзор, прокуратура, Следственный комитет начали проверки.