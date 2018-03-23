В Карелии из-за нехватки средств на "северные надбавки" работников переводят на неполный день

Новая волна обращений в профсоюзы Карелии связана с сокращением работников и переводом на неполный день.

Об этом на заседании республиканской трехсторонней комиссии 23 марта 2018 года в Сегеже заявил председатель Союза организаций профсоюзов республики Карелия Илья Косенков, пишет пресс-служба организации.

Со слов профсоюзного лидера, в наступившем 2018 году выяснилось, что бюджетом республики и муниципальными бюджетами не предусмотрены средства на исполнение Постановления Конституционного Суда РФ (т.е. на северные надбавки и на районные коэффициенты), а заложены средства только на минимальную заработную плату, установленную Республиканским Соглашением.

"Наиболее проблемными стали организации бюджетной сферы и предприятия, заработная плата работников которых зависит от заложенных на год тарифов на услуги данных предприятий, как например, в сфере жизнеобеспечения", — отметил Илья Косенков.