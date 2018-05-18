В Карелии из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности закрыли Дом культуры

Питкярантский городской суд по иску районного прокурора приостановил деятельность Дома культуры из-за многочисленных и серьезных нарушений требований пожарной безопасности.

Как стало известно, прокуратура Питкярантского района по результатам проверки исполнения требований пожарной безопасности, проведенной в муниципальном бюджетном учреждении "Питкярантский городской Дом культуры", предъявила в суд исковое заявление о необходимости устранить нарушения пожарной безопасности и о приостановлении деятельности объекта культуры до их устранения.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, основанием послужили серьезные и многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, связанные с обеспечением безопасности и эвакуации людей. В здании Питкярантского городского Дома культуры неисправна система пожаротушения, для отделки стен и потолков ряда помещений применялись горючие материалы, ряд помещений не оборудован системой дымоудаления, протяженность эвакуационных путей превышает нормативную, а эвакуационных выходов в здании недостаточно.

По результатам рассмотрения иска Питкярантским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению.