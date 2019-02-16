В Карелии из-за снега обрушились все козырьки одного из домов

В Пряже 11 февраля от снега обрушились три козырька дома.

Местная газета "Наша жизнь" пишет, жильцы дома № 3 по ул. Зеленой в Пряже рассказали, что утром 11 февраля все три козырька, расположенные у подъездов двухэтажного деревянного дома, обшитого сайдингом, лежали на снегу — обрушились под лавиной снега и ледяных глыб, которая в очередной раз сползла с крыши.

"У нас козырек упал пол­двенадцатого ночи, если бы кто вышел – это бы верная смерть была! В первом подъезде, по-моему, – под утро. Одна из жительниц нашего дома позвонила в "Вега-Союз", они приехали, посмотрели, но ведь можно было остатки снега с крыши снять, никто ничего не сделал – оставшийся снег упал на провода, мы потом еще и без света сидели. Причем снег падает постоянно, каждый год в такую погоду падает, страшно детей из дома выпускать. Есть же в городах такие же крыша, но таких ситуаций там не возникает. Совсем слабо закреплены козырьки", – рассказала жительница дома.

В 2010 году этот самый дом попал в программу капитального ремонта многоквартирных домов.