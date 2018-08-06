В Карелии издан сборник вепсских пословиц и поговорок

В преддверии Международного года языков коренных народов в свет сборник вепсских пословиц и поговорок "Mi meles, se i keles" ("Что на уме, то и на языке").

Многие годы фольклор вепсов хранился в научных трудах и был доступен в большинстве своем лишь исследователям.

Составитель сборника вепсских пословиц и поговорок - младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории РАН Ольга Жукова. Основой для издания стала эстонская публикация вепсских пословиц "Vepsa vanasõnad", в которую вошли исследования эстонских, финских и отечественных исследователей разных времен.

В книге "Mi meles, se i keles" представлено 775 текстов по нескольким разделам: человек, семья, язык и речь, дом и родина, жизнь и смерть и другие. Эти пословицы и поговорки отражают взгляд вепсов на социальные, семейные и бытовые отношения. Каждый из текстов сопровождается переводом на русский язык, зачастую дословным. Образность вепсского языка и своеобразие грамматических конструкций усложняет перевод на русский язык и понимание некоторых пословиц, но несмотря на это, книга будет интересна всем, кто хочет ближе познакомиться с самобытной культурой вепсов и их восприятием мира.

Сборник издан при финансовой поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия в рамках государственной программы "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" за счет средств федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Книга будет распространяться на безвозмездной основе в учреждения культуры и образовательные организации республики.