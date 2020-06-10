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В Карелии известный завод по производству мороженого объяснил причину судебных разбирательств

Новости. Экономика
09:28, 11 Июня 2020
фото: pixabay.com / Free-Photos
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Петербургский поставщик сырья намерен добиться банкротства карельского производителя мороженого - ЗАО "Холод Славмо", но его менеджмент не собирается закрывать завод.

Компания из Петербурга "Калевала" намерена отсудить у карельского завода, производящего популярное мороженое, более 11 млн рублей. Между двумя компаньонами разгорелась судебная тяжба. Питерский поставщик заявил в суде, что петрозаводская фабрика не расплатилась за полученный товар – сливочное масло.

В конце ноября 2019 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение взыскать с ЗАО "Холод Славмо" в пользу ООО "Калевала" более 11 млн рублей, где 4 747 500 рублей являются задолженностью по оплате товара, а 6 740 825 рублей – суммой неустойки. Также компанию обязали выплатить расходы по уплате госпошлины:  80 442 рубля. 

Как указано в материалах суда, питерская фирма летом 2018 года отпустила карельской фабрике мороженного товар - сливочное масло, задолженность по оплате которого и стала предметом иска. Далее с 21 августа 2018 года по 10 июня 2019 года по этой сделке накапливались пени. Их общая сумма в итоге оказалась даже больше непосредственно долга по самой поставке.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Леонид Аркадьевич
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В Карелии своё то что то осталось?
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