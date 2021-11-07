В Карелии юноша украл мопед ради ремонта своего мотоцикла

Карельские полицейские раскрыли кражу мопеда, в которой подозревается молодой человек.

В полицию Лоухского района обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что у него похитили мопед. Заявитель пояснил, что мопед хранился в хозпостройке, расположенной в одном из гаражно-строительных кооперативов. Предположений о том, кто мог проникнуть в помещение и незаконно завладеть имуществом, у заявителя не было. Причинённый материальный ущерб был оценён в 6 200 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 19-летний местный житель. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Он дал признательные показания и рассказал, что похитил мопед, чтобы разобрать его на запчасти. В дальнейшем подозреваемый планировал использовать их для починки своего мотоцикла. Полицейские изъяли мопед и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина сдал в металлолом украденную наковальню.