В Карелии юноша украл телефон, потому что родители не могли ему такой гаджет купить

В Олонце 19-летний юноша, мечтавший о дорогом гаджете, совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района с заявлением о краже обратилась 33-летняя местная жительница. Она пояснила, что ее несовершеннолетний сын вернулся домой без недавно купленного смартфона.

Оперативники выяснили, что произошло на самом деле.

Подростки занимались в спортивном зале. Один из них намеренно ушел с тренировки пораньше. Зайдя в раздевалку, он стал проверять чужие рюкзаки в надежде найти телефон. Так как средств на приобретение модного гаджета у его семьи не было, а стать его обладателем хотелось.

Обнаружив искомое, 19-летний юноша тайно похитил смартфон и скрылся с места преступления. Сим-карту он выкинул и начал пользоваться похищенным аппаратом.

Сотрудники уголовного розыска Отделения МВД России по Олонецкому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность похитителя. Он признал свою вину и добровольно выдал чужой телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело.