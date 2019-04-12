В Карелии юноша украл телефон, потому что родители не могли ему такой гаджет купить
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В Олонце 19-летний юноша, мечтавший о дорогом гаджете, совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Олонецкого района с заявлением о краже обратилась 33-летняя местная жительница. Она пояснила, что ее несовершеннолетний сын вернулся домой без недавно купленного смартфона.
Оперативники выяснили, что произошло на самом деле.
Подростки занимались в спортивном зале. Один из них намеренно ушел с тренировки пораньше. Зайдя в раздевалку, он стал проверять чужие рюкзаки в надежде найти телефон. Так как средств на приобретение модного гаджета у его семьи не было, а стать его обладателем хотелось.
Обнаружив искомое, 19-летний юноша тайно похитил смартфон и скрылся с места преступления. Сим-карту он выкинул и начал пользоваться похищенным аппаратом.
Сотрудники уголовного розыска Отделения МВД России по Олонецкому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность похитителя. Он признал свою вину и добровольно выдал чужой телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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