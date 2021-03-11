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В Карелии юношу, пойманного на остановке с наркотиками, оштрафовали на 44 тысячи рублей

Новости. Криминал
14:50, 12 Марта 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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В Костомукше суд признал 19-летнего студента виновным в незаконном хранении наркотических средств, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 16 декабря прошлого года молодой человек был задержан сотрудниками полиции на автобусной остановке в Костомукше в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него был обнаружен гашиш общей массой 9,494 грамма. Данное количество наркотика квалифицируется как значительный размер. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

Кроме того, у юноши нашли и марихуану в незначительном количестве - 5,125 грамма. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд признал юношу виновным в хранении гашиша и оштрафовал на 40 тысяч рублей. За обнаруженную марихуану мировой суд назначил штраф в 4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось. что сотрудники спецслужбы нашли наркотики в ноутбуке и музыкальной колонке жителя Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-03-12 15:02:58
Свой пацан.
David .
2021-03-12 15:20:16
кир, твой "чемпион"?Твой ! :)
кир
2021-03-12 16:21:00
David, идиот, тебе слова не давали. Иди записывай покойников. Снова привезли.
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