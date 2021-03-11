В Карелии юношу, пойманного на остановке с наркотиками, оштрафовали на 44 тысячи рублей

В Костомукше суд признал 19-летнего студента виновным в незаконном хранении наркотических средств, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 16 декабря прошлого года молодой человек был задержан сотрудниками полиции на автобусной остановке в Костомукше в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него был обнаружен гашиш общей массой 9,494 грамма. Данное количество наркотика квалифицируется как значительный размер. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

Кроме того, у юноши нашли и марихуану в незначительном количестве - 5,125 грамма. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд признал юношу виновным в хранении гашиша и оштрафовал на 40 тысяч рублей. За обнаруженную марихуану мировой суд назначил штраф в 4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось. что сотрудники спецслужбы нашли наркотики в ноутбуке и музыкальной колонке жителя Карелии.