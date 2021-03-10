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Сотрудники спецслужбы нашли наркотики в ноутбуке и музыкальной колонке жителя Карелии

Новости. Криминал
15:54, 11 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/BARBARA WALTON
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Кондопожский суд вынес приговор трем молодым людям, обвинявшимся в незаконном обороте наркотиков.

Судья Кондопожского городского суда Александр Иванов 10 марта вынес приговор по резонансному уголовному делу, связанному с незаконным оборотом синтетических наркотических средств и психотропных веществ. Как следует из приговора суда, в декабре 2019 года сотрудники УФСБ Карелии при поддержке инспекторов ДПС республиканской госавтоинспекции задержали двоих уроженцев Кондопоги, 27 и 29 лет.

Это произошло в Пряже, когда мужчины на автомобиле одного из них возвращались в Кондопогу из Санкт-Петербурга, где приобрели наркотики, которые силовики у них изъяли. Кроме того, в этот же день в Кондопоге был задержан и третий их 25-летний приятель, в автомобиле которого сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли ноутбук и музыкальную колонку, со спрятанными в них аналогичными синтетическими наркотиками. Выяснилось, что все это мужчине привез водитель заказанного им из Санкт-Петербурга такси, который ничего не знал о наркосодержимом доставленных им вещей.

Задержанных в Пряже суд арестовал, а владельца ноутбука и музыкальной колонки оставили под подпиской о невыезде.

В результате задержанным в Пряже двум мужчинам следователем УФСБ было предъявлено обвинение в покушении на сбыт синтетических наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. А третьему их подельнику, собиравшемуся передать наркотики приятелям, - в пособничестве на покушение на сбыт наркотиков.

Как во время следствия, так и в суде все трое обвиняемых признали свою вину, раскаялись и в последнем слове просили строго их не наказывать.

Судья Александр Иванов приговорил 27-летнего подсудимого, последнее время проживавшего в Костомукше, к 8,5 годам колонии строгого режима. Второй, самый старший, 29-летний фигурант, получил 7 лет, а обвиняемый в пособничестве – 5 лет колонии, также строгого режима. Это наказание оказалось более суровым, чем просил государственный обвинитель, помощник прокурора Кондопоги Юлия Зайцева. Обвиняемый в пособничестве был взят под стражу в зале суда.

По имеющейся информации, все осужденные намерены обжаловать суровый, по их мнению, приговор в Верховный суд Карелии.

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