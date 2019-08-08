В Карелии к быстрому интернету подключат более 400 важных объектов за 278 млн рублей

Работу по подключению соцобъектов к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" планируется завершить до октября 2021 года.

Как сообщают в правительстве региона, быстрый интернет получат больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, школы, пожарные части, участковые пункты полиции и подразделения Росгвардии. Использование интернет-коммуникаций в большинстве этих учреждений стало привычным, но внедрение новых технологий сделает рабочий процесс более эффективным, возрастет скорость доступа к информации и ее передачи.

К высокоскоростному интернету в республике за три года планируется подключить 449 социально значимых объектов. Для этого в федеральном бюджете предусмотрены денежные средства — порядка 278 миллионов рублей.

Сообщается, что в 2019 году для 117 социально значимых объектов запланировано подключение к сети Интернет, либо увеличение его пропускной способности, 72 из них — это объекты образования. Кроме того, в список вошли фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объекты Росгвардии.

Работы по подключению соцобъектов к Интернету в Карелии будет вести победитель аукциона ПАО «Ростелеком». Организация доступа к сети будет осуществлена посредством волоконно-оптических линий связи. Скорость доступа к интернету составит до 100 мегабит в секунду.

В правительстве отмечают, что пользу от модернизации получат не только социальные объекты, но и жители населенных пунктов Карелии. В рамках федерального проекта будет получена возможность обеспечить удаленные и малочисленные населенные пункты республики современными услугами связи.

Завершение подключения соцобъектов к высокоскоростному интернету намечено выполнить не позднее 30 сентября 2021 года.