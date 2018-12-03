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Новости. Общество
16:25, 03 Декабря 2018
фото: ГИБДД Карелии

В Карелии каждый четвертый грузовик имеет технические неисправности – ГИБДД

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Сотрудники ГИБДД провели массовые проверки грузовиков и выявили десятки нарушений, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С начала ноября в ходе проверок порядка 500 грузовых транспортных средств было пресечено более 140 административных правонарушений водителями грузовиков.

В трех случаях грузовые транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку.

Аннулирован регистрационный учет 16 грузовых автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД. Всего за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, составлено 35 материалов.

В числе таких нарушений чаще всего встречается: неисправность шин (10), неисправность световых приборов (7), установка дополнительных световых приборов (5). Два водителя управляли грузовым автомобилем, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. У 7 водителей отсутствовали необходимые документы.

Один водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, состав административного правонарушения усматривается в действиях 26 юридических (должностных) лиц и индивидуальных предпринимателей. По всем фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения.

Напомним, 8 ноября на ул. Ключевой груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате погибла 54-летняя женщина.

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