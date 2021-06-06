В Карелии клещи покусали 465 человек за неделю

За минувшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратились 465 человек, включая 70 детей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Из 465 выявленных случаев в Петрозаводске зарегистрировано 233, в том числе 31 касается детей. (2020г - 69 и 19 соответственно).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 13,3% от числа обратившихся, дети – 42,9%, а в Петрозаводске - 9,4% от всех обратившихся, дети – 24,6%.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Карелии проведены исследования 1396 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

За минувшую неделю в республике зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 8291 человек, включая 2715 детей.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 14 апреля. Пострадал 61-летний мужчина в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.

На 28 мая в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1273 человека, из них детей - 259 (2020 году - 824 и 315 соответственно). В Петрозаводске зарегистрировано 660 обращений, в том числе 114 – дети (2020 г - 327 и 124 соответственно).

Ранее власти карельской столицы сообщили, что в городе началась обработка зеленых территорий от клещей.