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Парки и скверы Петрозаводска избавят от клещей

Новости. Общество
11:24, 03 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти карельской столицы сообщили, что в городе началась обработка зеленых территорий от клещей.

В Петрозаводске началась обработка озеленённых общественных территорий от клещей. Администрация города заключила соответствующий договор с ООО «КарелДезСервис». Об этом информирует пресс-центр городской мэрии. 

В общей сложности организации предстоит обработать 80 гектаров зелёных зон в разных районах карельской столицы: на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, Зареке, в Соломенном, Каменном Бору, СКЗ, на Октябрьском и Первомайском проспектах.

Накануне мероприятия начались в центральной части Петрозаводска. Подрядчик работает в парках, скверах, а также на прилегающих к детским площадкам территориях. Организация планирует полностью завершить обработку к середине июня, заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что за неделю в Карелии 465 человек стали жертвами укусов клещей.

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Комментарии

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David.
2021-06-03 13:26:58
Вспомнили про обработку, когда сотни горожан уже укушены!
bodhi
2021-06-03 13:22:33
Это, конечно, хорошо. Но должны приниматься какие-то меры по ограничению доступа на обрабатываемые территории. Вместе с клещами травят людей, детей и животных вокруг. Вышли вчера семьёй в губернаторский парк и чуть не пали жертвой дезинсекторов. Еле ноги унесли.
Generalus87
2021-06-03 13:00:51
Ну наконец-то
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