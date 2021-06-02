Парки и скверы Петрозаводска избавят от клещей

Власти карельской столицы сообщили, что в городе началась обработка зеленых территорий от клещей.

В Петрозаводске началась обработка озеленённых общественных территорий от клещей. Администрация города заключила соответствующий договор с ООО «КарелДезСервис». Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

В общей сложности организации предстоит обработать 80 гектаров зелёных зон в разных районах карельской столицы: на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, Зареке, в Соломенном, Каменном Бору, СКЗ, на Октябрьском и Первомайском проспектах.

Накануне мероприятия начались в центральной части Петрозаводска. Подрядчик работает в парках, скверах, а также на прилегающих к детским площадкам территориях. Организация планирует полностью завершить обработку к середине июня, заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что за неделю в Карелии 465 человек стали жертвами укусов клещей.