За неделю в Карелии 465 человек стали жертвами укусов клещей

В Петрозаводске зарегистрировано 233 обращения, в том числе 31 ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 465 человек, из них детей 70 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 233 обращения, в том числе 31 ребенок.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 15-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский районы.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 13,3% от числа обратившихся, дети – 42,9%; в Петрозаводске экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 9,4% от числа обратившихся, дети – 24,6%.

В вирусологической лаборатории проведены исследования 1396 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций. За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз – оба в Петрозаводске.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 14 апреля. Мужчину, возраст 61 год, укусил клещ в окрестностях д. Гонганалица Пряжинского района, в лесу.