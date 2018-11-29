В Карелии компания из Калуги сорвала поставку компьютеров на полмиллиона рублей и была наказана

Организация из Калуги попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за сорванной поставки товара в Карелии.

УФАС по Карелии включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Плеер» (г. Калуга), сообщает сайт ведомства.

Согласно представленным сведениям, между Калевальской школой и калужской фирмой был заключен государственный контракт на поставку компьютерной техники. Цена контракта составила 452 514 рублей.

В связи с нарушением ООО «Плеер» условий исполнения контракта, МБОУ Калевальская СОШ расторгло госконтракт в одностороннем порядке.

Решением Комиссии Карельского УФАС России ООО «Плеер» было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссией Карельского УФАС России также установлено, что сведения в отношении фирмы из Калуги уже в 12-й раз включены в реестр недобросовестных поставщиков.