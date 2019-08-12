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Новости. Общество
09:41, 12 Августа 2019
фото: pixabay.com / filmbetrachterin

В Карелии компания получила крупный штраф за навязчивую рекламу по СМС

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УФАС по Карелии сообщило, что компания получила штраф в размере 160 тыс. рублей за рассылку рекламы по СМС без разрешения владельца телефона.

Как информирует сайт антимонопольной службы региона, к административной ответственности в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей привлечено ООО "Мобиконт".

Поводом для привлечения фирмы к административной ответственности послужил факт нарушения ФЗ "О рекламе" при распространении СМС-рекламы о предоставлении займа.

Реклама распространялась ООО "Мобиконт" в отсутствие согласия абонента, что напрямую запрещено федеральным законодательством.

В ходе производства по делу было установлено, что фирма неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушения ФЗ "О рекламе".

Согласно закону, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе, посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. 

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