В Карелии компания выпустила в Ладогу молодь сига в качестве компенсации ущерба

Специалисты Главрыбвода выпустили в Ладожское озеро 6,5 тысяч штук молоди сига в Ладожское озеро по заказу строительной компании.

По сообщению Минсельхоза Карелии, выпуск рыбы прошел 27 октября. Он был проведен специалистами Выгского рыбоводного завода Главрыбвода по заказу строительной компании в рамках компенсации ущерба от причиненной хозяйственной деятельности, затрагивающей акватории водных объектов.

Молодь сига выращена на Выгском рыбоводном заводе в поселке Сосновец Беломорского района.

Ранее восемь тысяч штук сеголетков сига выпустили в реку Выг.