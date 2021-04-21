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Восемь тысяч сиголеток сига выпустили в реку на севере Карелии

Новости. Общество
18:20, 22 Апреля 2021
фото: © Минсельхоз Карелии
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Специалисты Главрыбвода запустили в реку в Беломорском районе молодь сига, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Восемь тысяч штук сеголеток сига в реку Выг. Молодь сига была выращена на Выгском рыбоводном заводе Главрыбвода в поселке Сосновец Беломорского района.

«Выпуск проведен специалистами Карельского филиала ФГБУ „Главрыбвод“ по заказу строительной компании в рамках компенсации ущерба от причиненной хозяйственной деятельности, обусловленной строительством автомобильной дороги, пересекающей ряд естественных водотоков.  Расчет ущерба выполнен подведомственным Росрыболовству рыбохозяйственным институтом», — говорится в сообщении регионального Минсельхоза.

Ранее тысячи мальков краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии.

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