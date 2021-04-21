Восемь тысяч сиголеток сига выпустили в реку на севере Карелии

Специалисты Главрыбвода запустили в реку в Беломорском районе молодь сига, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Восемь тысяч штук сеголеток сига в реку Выг. Молодь сига была выращена на Выгском рыбоводном заводе Главрыбвода в поселке Сосновец Беломорского района.

«Выпуск проведен специалистами Карельского филиала ФГБУ „Главрыбвод“ по заказу строительной компании в рамках компенсации ущерба от причиненной хозяйственной деятельности, обусловленной строительством автомобильной дороги, пересекающей ряд естественных водотоков. Расчет ущерба выполнен подведомственным Росрыболовству рыбохозяйственным институтом», — говорится в сообщении регионального Минсельхоза.

Ранее тысячи мальков краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии.