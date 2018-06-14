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Новости. Криминал
17:20, 14 Июня 2018

В Карелии компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку лесничему

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Мировой суд Пряжинского района оштрафовал на 10 млн рублей ООО "Грин Лайн" за подкуп лесничего, сообщает прокуратура Карелии.

"Установлено, что ООО "Грин Лайн" передало лесничему Паннильского участкового лесничества более 1,7 миллиона рублей за совершение действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полученное вознаграждение лесничий должен был отводить лесосеки и составлять лесные декларации с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках, проводить проверку качества отводов и таксации без выявления допущенных нарушений законодательства, а также выполнить иные мероприятия, влекущие возникновение выгодных условий для работы ООО "Грин Лайн".

В настоящее время в отношении лесничего рассматривается уголовное дело в суде.

На основании постановления прокурора Пряжинского района мировой судья подверг коммерческую фирму административному штрафу в размере 10 млн рублей.

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