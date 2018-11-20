В Карелии конкуренция за вакансии бухгалтеров вдвое выше, чем по России

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В преддверии Дня бухгалтера аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали спрос и предложение на рынке труда в сфере бухгалтерии и управленческого учета предприятий Карелии и пришли к выводу, что количество вакансий для специалистов этого профиля в республике становится меньше.
В октябре количество вакансий снизилось на 59%, если сравнивать с аналогичным месяцем 2017 года. В результате, уровень конкуренции за рабочие места в этой сфере в Карелии вышел за границы нормы. В среднем на одну вакансию бухгалтера в Карелии претендует 14 человек - выше, чем в Москве (8 человек) и России в целом (7,4 человека).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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