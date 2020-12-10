В Карелии коронавирус выявлен у 428 человек за сутки

Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях заражения COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 428 человек. Из этого числа заболевших – 406 человек, из них 70 имеют симптомы средней тяжести, 14 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.



Выздоровели еще 373 человека.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3198,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1750,7 случая, по Северо-Западу – 2508,5.