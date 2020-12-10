Еще два пациента с COVID-19 умерли в Карелии

Оперштаб карельского правительства сообщил о двух очередных случаях гибели пациентов, зараженных коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска 1942 и 1962 годов рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает опрештаб.

С начала пандемии, согласно официальным данным, от коронавируса в Карелии скончались 123 человека.

По данным на 11 декабря, в Карелии коронавирус выявлен у 428 человек за сутки.