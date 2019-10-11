В Карелии "красавчик" пырнул ножом незнакомца

Мужчине не понравилась фраза, и он отомстил незнакомцу, сообщили в МВД Карелии.

В Питкяранте посетитель увеселительного заведения обратил на себя внимание остальных гостей заведения тем, что выражал недовольство.



К нему подошел мужчина и сказал одно лишь слово: "Красавчик!" Это наименование оскорбило адресата. По версии следствия, он проследовал за мужчиной на улицу, и перочинным ножом нанес тому удар в грудь, сказав "Получай!". Раненному потребовалось оперативное медицинское вмешательство.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Подозреваемый, 39-летний местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.