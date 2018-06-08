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Новости. Общество
07:15, 08 Июня 2018

В Карелии культурная общественность требует аннулировать итоги конкурса на создание памятника сказительнице Ирине Федосовой

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Представители общественности, культурного сообщества, органов власти отправили главе Карелии открытое письмо по ситуации с памятником великой сказительнице Ирине Федосовой.

Интернет-журнал "Лицей" пишет, что когда 30 мая представители общественности наконец познакомилась с победившим в конкурсе еще в октябре прошлого года проектом Александра Кима, они отнеслись к нему критически.

Ирина Федосова присела на камень и что-то рассказывает детям.

Этномузыковед Ирина Семакова назвала проект нонсенсом, заметив, что Ким путает понятия "сказочница" и "сказительница". Ирина Андреевна Федосова сказок детям не рассказывала: она сказывала былины, сочиняла плачи и выступала перед взрослыми.

Руководитель КРОО "Заонежье" Валентина Сукотова высказалась за новый конкурс.

В открытом письме главе Карелии Артуру Парфенчикову поставлены конкретные вопросы, среди них следующие: Кто формировал конкурсную комиссию по отбору проекта памятника? По какому принципу она формировалась, если в нее не были приглашены инициаторы установки памятника (за исключением одного человека), специалисты этнографы, музыковеды, фольклористы, специалисты по народному костюму и истории Заонежья? Почему не состоялось публичное обсуждение проекта и народное голосование – общество, которое собирает деньги, полностью исключено от публичного обсуждения?

Письмо заканчивается просьбой провести новый конкурс: "…итоги конкурса необходимо аннулировать, ранее выплаченную сумму вернуть в фонд и объявить конкурс заново. При этом в равных долях сформировать новую конкурсную комиссию".

Письмо подписали депутат Законодательного собрания РК Андрей Рогалевич, известные общественники Вячеслав Агапитов, Валентина Сукотова, Татьяна Смирнова, Татьяна Николюкина и Владимир Малегин, автор идеи проекта «Сродники» Любовь Герасёва, депутат Медвежьегорского городского совета Валентина Евсеева и председатель правления Клуба Кижских династий Тамар Егорова.

Обращение открыто для подписания всеми, кто его поддерживает.

Полный текст обращения можно прочитать здесь.

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