В Карелии ледовая арена училища олимпийского резерва Кондопоги станет белее

Александр Воронов 25 сентября представил пятилетнюю программу развития Училища олимпийского резерва г. Кондопога в Министерстве спорта России и прошел аттестацию на должность директора учреждения.

Как создание федерального спортивного учреждения стало возможным в Карелии, что уже получилось сделать и какие планы у нового училища, Александр Воронов рассказал в эксклюзивном интервью нашему изданию.

- Возвращаясь к теме студентов и спорта. Команда студентов училища играет в сезоне Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Большой хоккей вернулся в Кондопогу?

- В этом вопросе мы пошли, пожалуй, по самому непростому пути – осуществили первый набор студентов и сразу заявили нашу команду "ГУОР Карелия" на Первенство Национальной молодежной хоккейной лиги. К слову, первые из всех подобных училищ в стране. Это потребовало существенных вложений как в команду, так и в инфраструктуру. Сегодня в училище 31 студент-хоккеист из 12 регионов России, которые помимо спортивной подготовки проходят обучение по специальности "Физическая культура". И мы обеспечиваем спортсменов всем необходимым – от формы и инвентаря до питания. Для организации тренировочного процесса и игр мы закупили профессиональные спортивные тренажеры, автобус, ледозаливочную машину, систему видеофиксации голов и спорных моментов и многое другое. Сейчас завершаем установку оборудования для очистки воды для заливки льда – ледовая арена станет белее, а лед будет лучшего качества. На домашней ледовой арене уже прошло несколько матчей Первенства и пока у нашей команды нет успехов, но мы значительно моложе соперников и основная задача команды в этом сезоне – набраться опыта. Хочу отдельно отметить горячую поддержку болельщиков на матчах. Каждая домашняя игра собирает в среднем 320-350 зрителей. Постоянные фанаты приезжают из поселка Мелиоративный.

"В ближайших планах продолжение дела Виталия Александровича Федермессера", - сказал Александр Воронов.

Как Воронов будет продолжать дело Федермессера, читайте здесь.