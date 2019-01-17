В Карелии ликвидировали петрозаводский РИТЦ Банка

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Арбитражный суд Карелии объявил о ликвидации как юридического лица ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (РИТЦ Банк), который был лишен лицензии.
В 2017 году после того, как Центробанк лишил РИТЦ Банк лицензии, он был признан банкротом. В 2018 году все обязательства банка перед кредиторами взяла на себя компания "Ирбис групп". Дело о банкротстве было завершено.
"12 декабря 2018 года РИТЦ Банк (ООО) прекратило свою деятельность согласно сведениям из ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридических лиц… размещенных на электронном ресурсе Федеральной государственной службы, в связи с его ликвидацией", – говорится в материалах дела.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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