В Карелии лишь треть дорог находится в нормативном состоянии

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Власти региона планируют довести долю региональной дорожной сети, находящейся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, до 48,8 процентов.
По состоянию на первое января этого года протяженность сети автомобильных дорог регионального значения в Карелии составляет 6477 км. При этом лишь 32 % трасс находились в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. Об этом сообщает Минтранс республики.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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