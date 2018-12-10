В Карелии лишь треть дорог находится в нормативном состоянии

Власти региона планируют довести долю региональной дорожной сети, находящейся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, до 48,8 процентов.

По состоянию на первое января этого года протяженность сети автомобильных дорог регионального значения в Карелии составляет 6477 км. При этом лишь 32 % трасс находились в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. Об этом сообщает Минтранс республики.

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