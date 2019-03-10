В Карелии маленький ребенок пострадал в ДТП

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Авария произошла 9 марта в Сегежском районе, в автомобиле также находился младенец, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 20.30 на 2,5 км автодороги "Подъезд к Сегеже" водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, допустил занос полуприцепа с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем LADA Priora.
В результате ДТП пострадал 32-летний водитель LADA и его пассажиры: 53-летняя женщина и 5-летний ребенок (девочка).
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются.
В автомобиле LADA также находился младенец 2018 года рождения. Оба ребенка перевозились в соответствии с правилами перевозки детей.
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