В Карелии машина сбила мужчину, водитель скрылся

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ГИБДД разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП в Сегеже.
По данным пресс-службы карельской Госавтоинспекции, 19 февраля в 11.00 в районе дома № 8 по улице Мира в Сегеже водитель на неустановленном авто наехал на 35-летнего мужчину, который шел вдоль дороги в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход получил травмы, самостоятельно обратился в лечебное учреждение, ему назначено стационарное лечение.
Очевидцев аварии Госавтоинспекция Сегежи просит позвонить по телефону: (81431) 4-38-41.
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