Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жительница аварийного дома в Карелии через суд добилась себе нового жилья вне очереди 1
04.03.2021 16:30
Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века
04.03.2021 19:10
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко 14
04.03.2021 14:27
В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
04.03.2021 20:40
Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске вновь эвакуировали из-за сообщения о бомбе (ФОТО) 1
04.03.2021 18:59
Более 950 жителей Карелии смогут съездить в санатории бесплатно 2
04.03.2021 17:20
Власти Карелии намерены на год заморозить индексацию своих окладов 23
04.03.2021 14:47

В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива и попали под суд

Новости. Криминал
12:00, 05 Марта 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
Загрузка...

В Карелии вынесен приговор двум сотрудникам ОАО "РЖД" по уголовному делу о хищении дизельного топлива.

Суоярвский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух железнодорожников. Они признаны виновными в совершении двух краж и покушении на кражу. Все преступления совершены группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает транспортная прокуратура республики.

В мае и августе 2020 года машинист оборотного депо Суоярви ОАО "РЖД" и его помощник украли дизельное топливо из топливной системы тепловоза. Ущерб "РЖД" от хищения 600 литров дизельного топлива превысил 19 тыс. рублей.

Также в августе 2020 года при аналогичных обстоятельствах оба фигуранта совершили попытку хищения 272 литров дизельного топлива на сумму 9277 рублей 40 копеек. Но их преступные действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

Суд назначил наказание в виде штрафа помощнику машиниста в размере 20 тыс. рублей,  а машинисту -  в размере 18 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Карелии добилась блокировки сайтов, торгующих поддельными правами на лодки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 4
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 2
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Подарки для прекрасных леди в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Сегодня 13:40
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»