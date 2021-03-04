В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива и попали под суд

В Карелии вынесен приговор двум сотрудникам ОАО "РЖД" по уголовному делу о хищении дизельного топлива.

Суоярвский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух железнодорожников. Они признаны виновными в совершении двух краж и покушении на кражу. Все преступления совершены группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает транспортная прокуратура республики.

В мае и августе 2020 года машинист оборотного депо Суоярви ОАО "РЖД" и его помощник украли дизельное топливо из топливной системы тепловоза. Ущерб "РЖД" от хищения 600 литров дизельного топлива превысил 19 тыс. рублей.

Также в августе 2020 года при аналогичных обстоятельствах оба фигуранта совершили попытку хищения 272 литров дизельного топлива на сумму 9277 рублей 40 копеек. Но их преступные действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

Суд назначил наказание в виде штрафа помощнику машиниста в размере 20 тыс. рублей, а машинисту - в размере 18 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Карелии добилась блокировки сайтов, торгующих поддельными правами на лодки.