В Карелии мать, выбросившая ребенка в окно, получила 4,5 года колонии

В Калевальском районе женщина признана виновной в покушении на убийство малолетней дочери.

В Карелии суд признал виновной 20-летнюю женщину в покушении на убийство малолетнего, сообщает сайт Следственного комитета РФ по Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 26 октября 2018 года подсудимая в состоянии алкогольного опьянения в поселке Боровой Калевальского района вынесла на балкон квартиры, расположенной на втором этаже, свою малолетнюю дочь, одетую только в нижнее белье, и бросила вниз. После этого женщина вернулась в квартиру и легла спать.

Ребенок, упав на землю, остался жив. Его удалось спасти, благодаря внимательности соседей, которые услышали плач.

Пострадавшая была госпитализирована с общим переохлаждением и ушибом мягких тканей лица. Врачи оказали ребенку необходимую помощь.

Суд избрал в отношении подсудимой меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.