В Карелии медики санавиации совершили три экстренных вылета к тяжелым пациентам

В течение двух дней сотрудники Национальной службы санитарной авиации трижды вылетали к тяжелобольным людям.

Как сообщает паблик службы в соцсети, 20 июля сотрудники санавиации совершили два вылета в Карелии.

При первом вылете в Костомукше помощь оказана пострадавшему с тяжелой позвоночно-спинномозговой травмой.

Следующий вылет состоялся на р. Летняя. Вертолетом перевезен мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения.

21 июля в Карелии был выполнен один санитарный вылет - в Питкяранту. Помощь с воздуха была оказана мужчине с острым перитонитом неясного генеза.