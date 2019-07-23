В Карелии медики санавиации совершили три экстренных вылета к тяжелым пациентам

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В течение двух дней сотрудники Национальной службы санитарной авиации трижды вылетали к тяжелобольным людям.
Как сообщает паблик службы в соцсети, 20 июля сотрудники санавиации совершили два вылета в Карелии.
При первом вылете в Костомукше помощь оказана пострадавшему с тяжелой позвоночно-спинномозговой травмой.
Следующий вылет состоялся на р. Летняя. Вертолетом перевезен мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения.
21 июля в Карелии был выполнен один санитарный вылет - в Питкяранту. Помощь с воздуха была оказана мужчине с острым перитонитом неясного генеза.
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