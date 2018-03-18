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Новости. Политика
17:06, 18 Марта 2018

В Карелии мнения политиков о явке разделились

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В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.

"В целом, оцениваю голосование как нормальное. Я естественно тоже проголосовал, был на избирательном участке. Если сравнивать с какими-то предыдущими выборами последних лет, то видно, что явка побольше. По крайней мере, видно, что людей на избирательных участках больше. Мне кажется, что все проходит спокойно.", - сказал ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, который является доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

"Несмотря на то, что явка выше, чем была в 2012 году, и выше, чем была на сентябрьских выборах главы Карелии, все равно, мы фиксируем то, что она одна из самых низких в России. Я могу предположить, что в республике жители в меньшей степени захотели пойти на выборы президента. В том числе из-за того, что это некая реакция людей на ту грязную информационную кампанию, которая проводилась на этих выборах. У нас многие жители Карелии  получают информацию только из телевизоров. У них нет интернета, у некоторых нет даже мобильной связи в районах. Поэтому все то, что они могли получать, они получали только из федеральных телевизионных каналов. А все мы прекрасно знаем, что там творилось в отношении нашего кандидата Грудинина", - сказала доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Наталья Захарчук.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Коля
2018-03-18 19:15:01
Пожалуй самая грязная анти-народная кампания ,это уж точно,особенно против Грудинина,на 1 и 2 каналах лили неправду,а если честно ,то просто дерьмо, извините,особенно старался нагадить "соловьиный помёт",где притащили полу-бича ,женщину Филькину,якобы у ней отобрали землю и.т.д. и.т.п...позор смотреть такие технологии от ...утинской команды,можно представить сколько лишних бюллетеней накидают в пользу одного кандидата ,сами понимаете кого,ведь ежели в открытую шло враньё и фальсификация фактов,то что говорить о "подсчёте голосов,где решать будут всё .....в общем правильно Европа и мир не признают наши "выборы",похоже и многие люди сейчас разочаруются тоже....
однозначно
2018-03-18 18:53:11
Нам то что делать ? Каковы наши дальнейшие действия?
Гость
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