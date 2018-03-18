В Карелии мнения политиков о явке разделились

В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.

"В целом, оцениваю голосование как нормальное. Я естественно тоже проголосовал, был на избирательном участке. Если сравнивать с какими-то предыдущими выборами последних лет, то видно, что явка побольше. По крайней мере, видно, что людей на избирательных участках больше. Мне кажется, что все проходит спокойно.", - сказал ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, который является доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

"Несмотря на то, что явка выше, чем была в 2012 году, и выше, чем была на сентябрьских выборах главы Карелии, все равно, мы фиксируем то, что она одна из самых низких в России. Я могу предположить, что в республике жители в меньшей степени захотели пойти на выборы президента. В том числе из-за того, что это некая реакция людей на ту грязную информационную кампанию, которая проводилась на этих выборах. У нас многие жители Карелии получают информацию только из телевизоров. У них нет интернета, у некоторых нет даже мобильной связи в районах. Поэтому все то, что они могли получать, они получали только из федеральных телевизионных каналов. А все мы прекрасно знаем, что там творилось в отношении нашего кандидата Грудинина", - сказала доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Наталья Захарчук.

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