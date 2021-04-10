В Карелии многие умерли, не дождавшись закона о «детях войны»

Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.

Региональный закон "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его инициировали депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ.

Депутаты от "Единой России" в минувшую пятницу, 3 апреля сообщили, что внесли на рассмотрение карельского парламента закон "О детях войны", по которому обещают этой категории граждан узаконить их статус, а также предоставить меры государственной поддержки (речь идет о жителях республики, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года). При этом, единороссы заявляют, что восстанавливают, тем самым, "часть социальной справедливости" и оказывают "усиленные знаки внимания этим людям".

Но на самом деле региональный законопроект "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его дважды вносила в Заксобрание Карелии фракция КПРФ.

Кто и почему блокировал законопроект "О детях войны", читайте здесь.