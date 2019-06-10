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Новости. Экономика
15:36, 10 Июня 2019
фото: pixabay.com / Pexels

В Карелии могут начать разведение оленей

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Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов предложил фермеру, живущему в Лоухском районе, разводить оленей и пообещал ему государственную поддержку.

Как сообщила пресс-служба министерства, с таким предложением министр обратился к фермеру Владимиру Остапову, который разводит коров в поселке Тунгозеро.

Министр предложил ему совместно с администрацией района представить предложения по кормовой базе и приобретению поголовья оленей.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2019-06-10 17:17:10
Рога оленя это китайский афрозидиак - угадайте с трех раз, куда его денут? :)
Dredd
2019-06-10 16:43:13
Если посмотреть на сводки ДТП в Карелии -- то нам их и разводить надо.
Беня
2019-06-10 17:19:39
Dredd, да-да-да, как в анекдоте из святых 90-х:
Все как обычно: шестисотый и запорожец, перекресток, светофор, разбит зад у мерина...
Из мерседеса выходят братки:
- Дед, с тебя пять штук грина и ты свободен.
Дед спокойно достает бабки и отдает.
- Слушай, дед, а ты чиста чем занимаешься?
- Кроликов развожу...
- А как же ты их разводишь? Они же без понятия!
- Поехали, покажу.
Приезжают на дачу, дед выходит из запорожца и орет:
- БРАТВА! КРОЛИКОВ ПРИВЕЗ! РАЗВОДИТЕ!
бюджет
2019-06-10 16:23:32
То у него советская власть виновата, что в Карелии десятки совхозов было: и коровы, и поросята, и норки с соболями, а теперь олени нужны. Да у нас уже оленей не один десяток завезен!
Изя
2019-06-10 16:21:07
" Верное" решение минсельхоза , Если после Пряжинского голодомора коровы и свиньи сдохли ( не живут они в Карелии с таким минсельхозом ), а вот олени это -да ((((((((((((((((((((((((((((( :)
елпидифор
2019-06-10 16:15:29
А на хрена тебе, фермер, коров разводить? - сказал министр. - Давай, тюленями занимайся! И тут же поправился: Нет, это у меня в бумажке для выступления опечатка: оленями...
ОднОзначнО
2019-06-10 15:56:28
в ЭРЕФии порядка 90% о., которых разводит 10% фермеров
Гость
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