В Карелии могут начать разведение оленей

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов предложил фермеру, живущему в Лоухском районе, разводить оленей и пообещал ему государственную поддержку.

Как сообщила пресс-служба министерства, с таким предложением министр обратился к фермеру Владимиру Остапову, который разводит коров в поселке Тунгозеро.

Министр предложил ему совместно с администрацией района представить предложения по кормовой базе и приобретению поголовья оленей.

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