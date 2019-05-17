В Карелии могут смягчить условия выдачи субсидий бизнесу на автолавки

Министерство экономического развития Карелии предлагает смягчить условия выдачи субсидий предпринимателям для компенсации части затрат на приобретение автолавок – передвижных киосков, которые развозят продукты по деревням и поселкам.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике сообщила и.о. министра Янина Свидская. По ее словам, действующее сейчас законодательство отпугивает предпринимателей, пишут "Вести Карелии".

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