В Карелии могут ужесточить контроль за наружной рекламой

Ужесточение контроля над наружной рекламой объясняют тем, что надо уберечь население от заграничного влияния, но в отрасли считают, что это ударит по бизнесу.

Планируемые изменения в федеральном законодательстве по ужесточению контроля за рекламой нацелены на обеспечение национальной безопасности России, заявляют авторы инициативы. Но у бизнеса и органов власти в Карелии на этот счет разные мнения.

Дискуссия на эту тему развернулась на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству парламента Карелии.

Депутаты Петросовета вынесли на обсуждение вопрос о подготовке поправок к федеральному законопроекту, который предусматривает усиление контроля над наружной рекламой. Согласно документу, размещение такой рекламы, включая объявления физических лиц, должен контролировать единый оператор по всей России. Он получит право проверять достоверность информации, изложенной в рекламных материалах, размещаемых на электронных мониторах на улице, в транспорте и на других площадках.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».