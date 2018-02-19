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Новости. Общество
16:27, 19 Февраля 2018

В Карелии мойщица посуды получила тяжелую травму на работе

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В Костомукше мойщица посуды муниципального предприятия получила тяжелую травму, поскользнувшись и упав на пол.

Об инциденте, который произошел в январе этого года, сегодня рассказали в инспекции труда в Карелии.

Женщина работала мойщицей посуды на муниципальном предприятии "Объединение школьных столовых" в Костомукше.

"А., в рабочее время, идя по полу моечного цеха столовой, поскользнулась и упала. При падении ударилась спиной и головой о стену. Встать самостоятельно уже не смогла", - сообщили в инспекции.

В цехе в это время находилась также кухонная работница. Она услышала крик, прибежела и увидела лежащую на полу женщину. Пострадавшей вызвали "скорую".

"Согласно медицинскому заключению А. получила тяжелую травму спины", - отметили в трудовой инспекции.

Инцидент квалифицирован как несчастный случай на производстве.

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