В Карелии молодая девушка на иномарке сбила ребенка на пешеходном переходе

В Кондопожском районе 24-летняя девушка сбила 9-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 16 апреля, в 18.10 в Кондопожском районе на перекрёстке улицы Пролетарская – улицы М.Горького 24-летняя девушка, управляя автомобилем Ford Focus, совершила наезд на 9-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.